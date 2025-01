Lopinionista.it - Covid, seguito dell’audizione di Arcuri

ROMA – Martedì 4 febbraio, alle ore 10.45, la Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell’emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus sars-cov-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l’emergenza epidemiologica da sars-cov-2, presso l’aula del II piano di Palazzo San Macuto, svolgerà ildi Domenico, già commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica-19.Mercoledì 5 febbraio alle ore 13.30, ildi rappresentanti della JC-Electronics Italia srl. Gli appuntamenti vengono trasmessi in diretta webtv.L'articolodiL'Opinionista.