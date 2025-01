Abruzzo24ore.tv - Cosmetici pericolosi: scopri quali prodotti potrebbero danneggiare la tua salute!

Leggi su Abruzzo24ore.tv

Milano - Un'indagine recente ha rivelato la presenza di sostanze chimiche vietate in numerosivenduti in Italia, tra cui eyeliner e balsami per capelli. Queste sostanze, bandite per i loro effetti nocivi sullaumana e sull'ambiente, sono state rinvenute in articoli di uso quotidiano, sollevando preoccupazioni significative tra i consumatori. L'Agenzia Europea per le Sostanze Chimiche (ECHA) ha condotto un'indagine tra novembre 2023 e aprile 2024, esaminando circa 4.500in 13 paesi dello Spazio Economico Europeo, inclusa l'Italia. I risultati hanno evidenziato che 285 di questicontenevano sostanze proibite, classificate come inquinanti organici persistenti (POP) o sostanze molto persistenti e tossiche (PBT/vPvB). Tra le sostanze incriminate figurano: Perfluorononyl dimethicone: spesso presente in eyeliner e matite per labbra, noto per la sua persistenza nell'ambiente e potenziali effetti tossici.