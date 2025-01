Quotidiano.net - Consorzio Innova: "Biennio decisivo. Consolidare la crescita e tema energia"

DUE anni cruciali. Due anni nei quali occorreràla mole di commesse acquisite con il Pnrr nel momento in cui il piano stesso arriverà a scadenza. E concentrarsi sulla sfida energetica, che punta dritta alla decarbonizzazione. "Sarà un", annuncia Gianluca Muratori, direttore generale delche, dalle origini bolognesi datate 1980, è diventato col tempo una realtà attiva in tutta la penisola, soprattutto in Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto, Lazio e Sicilia.di imprese specializzato nei principali settori dell’edilizia, dell’impiantistica e dei servizi per enti pubblici, industria e terziario dove il rapporto con la pubblica amministrazione costituisce il 90% circa dell’attività, ma nel restante 10% rientra la gestione di importanti patrimoni immobiliari di soggetti come Hera, Iren e gruppi bancari.