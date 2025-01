Noinotizie.it - Ci sarà anche Nino D’Angelo allo Stupor Mundi festival di San Pancrazio Salentino In estate, prevendita da oggi

Leggi su Noinotizie.it

Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:Lo, prodotto dalla New Music Promotion, tornanel 2025, confermandosi come uno degli appuntamenti più attesi per gli amanti della musica. Dopo il primo annuncio dei giorni scorsi, è arrivato il momento di un nuovo grande evento, l’11 agosto 2025 al Forum Eventi di Sanarrivacon il tour “I Miei Meravigliosi Anni 80 –2025”.Dalle ore 14.00 di venerdì 31 gennaio, i biglietti del tour saranno disponibili insu https://bit.ly/2025, Ticketone.it, Ticketmaster.it e nei punti di vendita abituali. Per ulteriori informazioni, è possibile consultare il sito: https://www.tridentmusic.it/.Il “ragazzo della curva B” celebrerà oltre 40 anni di straordinaria carriera con una grande festa anni ’80, attraverso i brani entrati nel cuore di più generazioni come “A’ Discoteca”, inno nelle discoteche italiane negli anni ’80, “Jamaica” con il suo ritmo coinvolgente, “Popcorn e Patatine”, pezzo che ha accompagnato l’omonimo film e racconta la bellezza di un amore spensierato, “Maledetto Treno”, un brano toccante dal testo commovente, e tante altre hit, senza dimenticare “Napoli”, recentemente diventato ufficialmente l’inno della squadra azzurra.