Chi è Nausica Marasca, la nuova Velina bionda di Striscia la Notizia

Da venerdì 31 gennaio 2025, c’è unala: si chiamaed è lascelta dal pubblico. In coppia con lamora Beatrice Coari sul bancone televisivo più famoso d’Italia, scopriamo tutto su di lei e come ha reagito alla.Chi è, ladilascelta dal pubblico21 anni, originaria di Campobasso, diplomata al liceo sociopsicopedagogico:ha sempre sognato di debuttare nel mondo dello spettacolo, da grande appassionata qual è, anche di cinema e di musica. Scout per sette anni, ama profondamente la natura e la rispetta. Inoltre è una grande fan delle passeggiate all’aria aperta, ama leggere libri che parlano di crescita personale e – naturalmente, visti gli studi – di psicologia.