Centrodestra Tajani | Rispetto per Berlusconi suo ruolo incontrovertibile

“Il lavoro di tessitura diè storicamente. Ha sempre dimostrato grande generosità nei confronti di tutti gli alleati e credo che sia stato veramente colui che ha permesso aldi essere una coalizione stabile di governo e non un pacchetto elettorale. Ha garantito alla possibilità di governare questo Paese come lo sta governando in questo momento, se non ci fosse stato lui sarebbe stato tutto praticamente impossibile. Io non faccio polemiche, non credo che se ne debbano fare, difendo soltanto la verità, difendo la storia, difendo ildi Silvionel panorama politico italiano”. Lo ha affermato il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio, a margine della sua visita a Belgrado. “E’ stato un grande uomo di Stato, un grande imprenditore, un grande uomo di sport, è il fondatore del nostro movimento politico, quindi, come credo debbano fare tutti, bisogna portargli grande, soprattutto ora che non c’è più”, ha aggiunto.