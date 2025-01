Ilveggente.it - C’è un’altra al fianco di Sinner: l’abbraccio non sfugge alle cam

Leggi su Ilveggente.it

Anna Kalinskaya non c’è eabbraccia: mistero risolto.Prima della partita contro Holger Rune non stava affatto bene. Era bianco come un cencio ed è stato concreto il rischio che non scendesse in campo perché in preda ad un malore inspiegabile. Poi, dopo un piccolo sonnellino, e senza essersi neanchenato, ha invece trovato la forza di presentarsi all’appuntamento con il suo avversario danese.C’èaldinoncam (AnsaFoto) – Ilveggente.itSe non lo avesse fatto, se quella forza non l’avesse trovata, oggi non sarebbe il due volte campione degli Australian Open. Non sarebbe il re di Melbourne e non avrebbe difeso i punti, fondamentali, conquistati lo scorso anno nella terra dei canguri. Per fortunace l’ha fatta e oggi sono ben tre, uno in meno di Carlos Alcaraz, gli Slam che l’attuale numero 1 del mondo ha conquistato da quando ha fatto il suo esordio nel circuito maggiore.