Campagna vaccinale per i neonati. Effettuate 186 somministrazioni

Ben 186 letotali di Beyfortus ad oggi grazie all’importante lavoro svolto dallo staff della struttura complessa di Pediatria dell’ospedale San Giovanni Battista, diretta da Maurizio Radicioni, e dal servizio di Farmacia Ospedaliera, in particolare da Silvia Di Marco. Laha riguardato 104in dimissione, 76 lattanti richiamati a casa e vaccinati in quattro sedutea gennaio e 6 pazienti fragili. I dati prodotti dal centro ospedaliero di Foligno dell’azienda Usl 2 che si è fatto carico in corsa della, voluta dalla Regione dell’Umbria con apposita delibera, di prevenzione della patologia del tratto respiratorio inferiore causata dal virus respiratorio sinciziale (Vrs) neie nei bambini nella prima infanzia, "sono estremamente soddisfacenti", spiega la stessa Usl.