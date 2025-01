.com - Calcio / Prima e Seconda Categoria 2024-2025, programma e arbitri della 18^ giornata

di big match in: Borghetto-Filottranese, Osimo 2011-Real Cameranese, Montemarciano-Borgo Minonna. Posticipato a domenica lo scontro salvezza tra Pietralacroce e Sampaolese. In, il Le Torri Castelplanio gioca a Monsano, il Cupramontana al “Bianchelli” contro l’Aesse. Stasera c’è il derby Gls Dorica-Ankon Dorica. Nel girone F domani si gioca Treiese-Cingolana SF VALLESINA, 31 gennaio– Inizia il mese di febbraio in: le gare18^aprono a un periodo che potrebbe essere decisivo per delineare il rush finale. Andiamo a scoprire quali sono le partite salienti di questo weekend tra venerdì 31 gennaio, sabato 1° e domenica 2 febbraio.Girone B – Borghetto-FilottraneseUn vero e proprio spareggio con vista play-off tra queste due squadre.