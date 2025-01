Formiche.net - Business e non solo. Cosa si muove tra Italia e Serbia

Accordi, partnership e più relazioni tra Roma e Belgrado si sviluppano anche, come osservato dal presidente serbo Aleksandar Vucic, perché l’ha negli ultimi anni progressivamente accresciuto il proprio peso specifico geopolitico e oggi “pochi Paesi al mondo avranno con la nuova amministrazione statunitense un rapporto così buono come quello del governono”. Questo l’humus in cui si è svolto a Belgrado il terzo Forum Imprenditoriale tra, con la presenza del ministro degli esteri Antonio Tajani, in un momento caratterizzato da un lato dalla spintana al macro tema dell’allargamento Ue (ribattezzato da Giorgia Meloni “riunificazione balcanica”) e dall’altro dall’esigenza di far camminare assieme i progressi dei singoli paesi con le esigenze geopolitiche di un’area sempre più centrale.