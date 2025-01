Game-experience.it - Avowed, le modalità grafiche su Xbox Series X|S a 30 e 60 FPS sono state svelate da un leak?

Leggi su Game-experience.it

Unpotrebbe aver svelato ledisuX eS. Secondo quanto riportato daler eXtas1s, basandosi a suo avviso su informazioni trapelate da chi ha già ricevuto una copia review, il nuovo titolo di Obsidian Entertainment offrirà più opzioni di frame-rate rispetto a quanto inizialmente previsto.Come leggiamo su Insider Gaming, le indiscrezioni in questione parlano di tresuX: 30, 40 e 60 FPS, mentre suS le opzioni saranno ridotte a 30 e 40 FPS. Questorappresenta un’importante novità, dato che in precedenza il gioco era stato criticato per la possibilità di essere limitato a 30 FPS, anche sulla più potente console Microsoft.Le dichiarazioni della director di Obsidian, rilasciate nel 2024, avevano infatti sollevato dei dubbi tra i giocatori, poiché suggerivano che la priorità fosse data alla qualità visiva piuttosto che alle performance elevate.