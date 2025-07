' Fbi Epstein non aveva una lista clienti si è suicidato'

Le conclusioni ufficiali dell’indagine del Dipartimento di Giustizia e dell’FBI smantellano le teorie più diffuse sulla misteriosa morte di Jeffrey Epstein. Niente liste clienti, ricatti o omicidi orchestrati da potenti: tutto si riduce a un suicidio, come confermato dagli inchiesti. Tuttavia, il caso continua ad alimentare sospetti e dibattiti, lasciando spazio a dubbi irrisolti e interrogativi che ancora affascinano l’opinione pubblica.

Non ci sono prove che Jeffrey Epstein abbia ricattato ricchi e potenti, tenuto una 'lista clienti' o sia stato assassinato. Sono le conclusioni dell'indagine del Dipartimento di Giustizia e dell' FBI, secondo quanto riportato da Axios. L'amministrazione Trump pubblicherà un video che dimostra che nessuno è entrato nel carcere dove l'ex finanziere era detenuto la notte della sua morte nel 2019. Le conclusioni contraddicono le teorie cospirazioniste circolate per anni e di cui il numero uno dell'FBI Kash Patel era uno dei sostenitori. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - 'Fbi, Epstein non aveva una lista clienti, si è suicidato'

