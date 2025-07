Iran contro la soluzione a due Stati delle conclusioni del Brics

L'Iran si oppone fermamente alla proposta di una soluzione a due Stati presentata dai leader dei BRICS, evidenziando le sue riserve attraverso un comunicato ufficiale. Il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi, ha sottolineato che Teheran esprimerà formalmente la sua opposizione, rafforzando così la propria posizione in un contesto internazionale già complesso. I recenti attacchi e le tensioni regionali alimentano ulteriormente il dibattito su un possibile cambiamento di scenario nel Medio Oriente...

Il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi, ha dichiarato in un post sul suo canale Telegram che il suo Paese "esprime riserve" sulla proposta di una soluzione a due Stati - uno israeliano e uno palestinese - contenuta nella dichiarazione finale dei leader dei Brics, pubblicata domenica. Secondo il presidente, Teheran registrerà la sua opposizione in una nota. Nel suo intervento al vertice, il ministro ha affermato che i recenti attacchi all'Iran sono stati un atto di aggressione che ha rappresentato un "colpo letale alla diplomazia, alla legge e al Trattato di non proliferazione nucleare ", di cui Teheran è parte e che limita l'uso della tecnologia atomica a scopi pacifici.

