Atletico Casini Spedalino | via Marchiseppe dentro Pacini

La sconfitta a sorpresa di domenica scorsa in campionato, maturata contro il Maliseti Seano fanalino di coda del girone D di Prima categoria (con il sodalizio pratese capace di imporsi con un netto 4-1) ha forse accelerato l’evolversi di dinamiche latenti. E con il senno di poi, ha probabilmente contribuito al ribaltone: Giacomonon è più l’allenatore dell’. Una decisione presa di comune accordo con la società, che lo ha ringraziato per i risultati raggiunti soprattutto lo scorso anno.era infatti riuscito ad amalgamare un gruppo compatto, capace di arrivare ad aggiudicarsi il girone E di Seconda categoria grazie soprattutto al rendimento evidenziato nei mesi finali del torneo e di conquistare la promozione in Prima. Complice anche l’innalzamento del livello, il cammino nel nuovo campionato è stato sin qui altalenante, caratterizzato da vittorie incoraggianti ma anche da sconfitte impreviste (come quella contro il Maliseti, per l’appunto).