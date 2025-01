Iltempo.it - Albania, i giudici contro il governo: migranti tutti liberi in Italia. L'ira del centrodestra: "Boicottaggio"

Un altro no ai trattenimenti deiin, è arrivato oggi daidella Corte d'Appello di Roma. Per la terza volta in pochi mesi, i magistrati hanno sospeso le convalide, in attesa della sentenza della Corte Ue sui cosiddetti Paesi sicuri attesa per il 25 febbraio. Domani, dopo la decisione dell'appello di Roma, i 43, tra loro cittadini egiziani e bengalesi, ripartiranno alla volta dell'e saranno. Si legge in uno dei dispositivi, firmato dal giudice, Maria Rosaria Ciuffi: "Il giudizio va sospeso nelle more della decisione della Corte di Giustizia. Poiché per effetto della sospensione è impossibile osservare il termine di quarantotto ore previsto per la convalida, deve necessariamente essere disposta la liberazione del trattenuto, così come ha ripetutamente affermato la Corte Costituzionale in casi analoghi (nei quali è stata sollevata questione di legittimità costituzionale nell'ambito di procedimenti di convalida di arresto).