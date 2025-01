Anteprima24.it - Aggredite le guardie giurate al San Leonardo di Castellammare di Stabia, Alviti (Angpg): “Urge l’esercito”

Tempo di lettura: < 1 minutoAncora inaudita violenza al Pronto soccorso dell’Ospedale Sandidove una guardia giurata della Security Service nell’espletamento del proprio servizio è stata presa a calci e a morsi ad una mano da un tossicodipendente che voleva a tutti i costi essere visitato saltando la fila. Solo L’intervento delle forze dell’ordine e lo stesso operatore GPG sono riusciti ad evitare il peggio. Tuona il Presidente dell’ASSOCIAZIONE NAZIONALEPARTICOLARIGiuseppeche sottolinea ancora una volta come lesiano sottoposte a stress ed aggressioni quotidianamente senza alcuna tutela né giuridica né economica a tal riguardo in più occasioni si è auspicato di poter impiegarenegli ospedali cosa questa fatta a Vibo Valentia con ottimi risultati dopo che il Prefetto del luogo recepì per primo l’intuizione del noto attivista sindacale napoletano.