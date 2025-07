Career Grand Slam | cos’è e perché Sinner è a un passo dal realizzarlo

Jannik Sinner ha appena conquistato Wimbledon 2025, diventando il primo italiano a realizzare questa impresa. Un successo che riscrive la storia e accende i riflettori sul futuro del tennis azzurro. Se il numero uno azzurro avesse sfruttato uno dei tre match point contro Alcaraz nella finale del Roland Garros, oggi parleremmo addirittura di un possibile Grande Slam nello stesso anno. Un'impresa titanica. Career Grand Slam: cos'è e in quanti lo hanno realizzato. Ma ora il vero obiettivo, rimandando il miraggio del Grande Slam, si chiama Career Grand Slam: vincere tutti e quattro i tornei Major nel corso della carriera.

Pietrangeli sul trionfo di Sinner: “Ora è imbattibile. Il Career Grande Slam? Non sarebbe miracolo” - (Adnkronos) – Nicola Pietrangeli incorona Jannik Sinner, seppur a modo suo. L’ex tennista italiano ha commentato all’Adnkronos il trionfo dell’altoatesino a Wimbledon 2025, dove ha battuto in finale in quattro set in rimonta Carlos Alcaraz: “Sinner è imbattibile.

Puppo: “Sinner va per il Career Grand Slam. Nessuno come lui rappresenta la frase di Kipling” - Jannik Sinner si è preso la rivincita su Carlos Alcaraz, cinque settimane dopo la dolorosa sconfitta in finale al Roland Garros, battendo lo spagnolo in quattro set nella finale di Wimbledon e conquistando il quarto titolo Slam della carriera (il primo in assoluto di un tennista italiano ai Championships).

Sinner punta al Career Grand Slam, nella storia solo 8 tennisti ci sono riusciti - Jannik Sinner punta al Career Grand Slam dopo Wimbledon 2025. Lo riporta blitzquotidiano.it

