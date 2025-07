Blitz contro il gruppo hacker russo Noname057 | cinque mandati d' arresto internazionali

L'organizzazione, attiva almeno dal 2022, è considerata responsabile di una lunga serie di attacchi informatici rivolti a enti governativi, sistemi di trasporto pubblico, infrastrutture bancarie, sanitarie e di telecomunicazione in tutta Europa, compresa l'Italia.

Blitz contro il gruppo hacker russo Noname057: 5 mandati d'arresto internazionali; Attacco di hacker filorussi ai siti web degli aereoporti di Malpensa e Linate; Attacco hacker russo sul sito dell'AutoritĂ Portuale: la procura apre un'inchiesta.

