I servizi educativi sono da preservare non da affossare

«Quanto si sta verificando, in Emilia Romagna e nel Paese, in queste settimane è assurdo, oltre che indegno. Il non riconoscimento, da parte delle università , delle lauree conseguite nel periodo 2017-2019 interviene pesantemente nella vita di persone che hanno regolarmente conseguito un titolo. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Servizi educativi: pubblicato il bando per le iscrizioni agli asili nido - Pisa, 23 aprile 2025 – Il Comune di Pisa ha pubblicato il bando per le iscrizioni ai Nidi d’infanzia per l’anno educativo 2025-2026.

Servizi educativi 0-6 anni e integrazione scolastica, la Fp Cgil chiede un confronto - La Funzione Pubblica Cgil di Ferrara è intervenuta in merito alla "gestione dei servizi educativi 0-6 anni e all'integrazione scolastica, esprimendo preoccupazione per la mancanza di chiarezza da parte dell'Amministrazione comunale riguardo alle modalità e alle tempistiche del rinnovo degli.

Scuola dell'infanzia, adeguamento al rush finale. "Più servizi educativi, crediamo nei nostri giovani" - Proseguono a ritmo sostenuto i lavori di adeguamento strutturale e rifunzionalizzazione della scuola dell’infanzia del plesso di via Rossini.

Asili nido e servizi educativi per l’infanzia: buone le intenzioni e i programmi, ma i risultati sono ancora modesti - La rilevanza dei servizi educativi rivolti alla primissima infanzia è ormai riconosciuta da tutti, ma non sempre alle buone intenzioni dei decisori corrispondono i risultati sperati e attesi. Riporta tecnicadellascuola.it

"Nuovo assetto per i servizi educativi e scolastici" - "Il nostro obiettivo è accentrare le attività amministrative, ma anche preservare le peculiarità che caratterizzano i servizi scolastici di ciascun comune. Secondo ilrestodelcarlino.it