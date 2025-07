Temperature record ondate di calore e alluvioni La Regione | I cambiamenti climatici sono una realtà in atto

Temperature record, piogge abbondanti, ondate di calore e alluvioni. Il 2024 è stato l’anno più caldo in Emilia-Romagna dal 1961 (anno in cui sono iniziate le rilevazioni), con un’anomalia di +1,6 °C rispetto alla media storica e un incremento delle notti tropicali e delle giornate con forte. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Caldo da record a maggio, temperature da far girare la testa - Le previsioni parlano chiaro. Finalmente è in arrivo il bel tempo, a maggio farà un caldo record! Ecco come stanno le cose Il mese di aprile continua ad offrire un quadro meteorologicamente instabile, che alterna fasi soleggiate ad improvvise precipitazioni (con fenomeni estremi, come ad esempio in Piemonte).

Caldo da record a giugno, in queste zone le temperature saranno altissime - Arrivano importanti e clamorosi cambiamenti riguardo il meteo. Nelle prossime settimane è in arrivo un caldo a dir poco incredibile.

Record di pioggia del 2025 nelle ultime 24 ore. In arrivo sole e temperature in risalita - IL METEO. Dal 1° gennaio mai così tanta acqua nelle 24 ore: fino a oltre 100 millimetri, 109 sul monte Cornagera nella giornata di giovedì 22 maggio.

Lo rivela uno studio dell'Imperial College. Dal 23 giugno al 2 luglio, a Milano ci sarebbero state 500 vittime imputabili al caldo record. L’uso di combustibili fossili ha aumentato le temperature delle ondate di calore fino a 4°C nelle città europee Vai su X

Le ondate di calore sono sempre più intense, e le temperature record portano con sé nuove sfide per la salute. Soprattutto per anziani, bambini e fragili. Ma esagerare con le paure è sbagliato. Vai su Facebook

Dal 6 luglio tregua dal caldo, rischio nubifragi. Ecco dove - Oggi lieve calo termico, da domani temporali al Nord e in Toscana; L'ultima ondata di caldo ha triplicato i morti in Europa (e Milano ha il record); Mar Mediterraneo, temperature record: il giugno più caldo mai registrato.

Mediterraneo sempre più caldo, temperature record nel 2024: media di 21,16°C. Registrate 14 ondate di calore all’Asinara - I nostri mari sono sempre più caldi: nel 2024 si è registrato un record assoluto di temperature, sia a livello globale sia nel bacino del Mediterraneo. msn.com scrive

Il Mediterraneo ribolle: temperature record nel 2024, all’Asinara 14 ondate di calore - All’Asinara, in Sardegna, sono state registrate ben 14 ondate di calore nella temperatura superficiale del mare, mentre a Portofino e le Cinque Terre, in Liguria, le ondate di calore sono state sei. Come scrive msn.com