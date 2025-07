Malore sul sentiero per San Tomaso | soccorsa donna di 70 anni

Malore tra i boschi sopra Valmadrera, in azione mezzi e squadre di soccorso e in volo l'elicottero. L'episodio è avvenuto intorno alle 12.40 in prossimità del sentiero per San Tomaso, vittima una escursionista di 70 anni. Una volta lanciato l'allarme al Numero unico per le emergenze 112, sul. 🔗 Leggi su Leccotoday.it