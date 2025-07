NAVE – Due salvataggi di animali in meno di 24 ore ed entrambi in situazioni critiche, che hanno richiesto la perizia di chi ha operato: i Vigili del fuoco del Comando provinciale di Brescia, intervenuti martedì in Valle sabbia, in località Valpiana, non distante da Serle, hanno recuperato un cane finito in una grotta, restituendolo in buone condizioni al suo padrone. Mercoledì mattina è toccato a un cavallo, finito nelle acque del torrente Garza a Nave. L’animale, scivolato oltre la recinzione del ricovero in cui era custodito, ha riportato ferite e quindi necessitava di soccorso immediato. Sul posto, oltre ai pompieri, c’erano pure la Polizia Locale di Nave e un medico veterinario, che ha prima visitato l’equino e poi lo ha sedato per permetterne il recupero in sicurezza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Cavallo ferito rimane intrappolato nel torrente Nave: salvataggio contro il tempo dei vigili del fuoco