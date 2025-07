Il campione di videogame che ha scelto il nome sbagliato | scoppia il caso Hitler

Il proplayer indiano col nickname “Hitler” trionfa al torneo nazionale con il Team Aryan per i campionati di PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG). Un mix di nomi che ha innescato polemiche e critiche in tutto il mondo, soprattutto in vista dei Mondiali a Riyadh. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Lo strano caso di Hitler campione degli esport in India - Un campione di PUBG indiano è salito agli onori della cronaca per il suo peculiare soprannome, mentre tutti si chiedono come sia stato possibile

