Inps | reddito resistepensioni 1.860euro

14.00 Le retribuzioni contrattuali tra il 2019 e il 2024 sono cresciute dell'8,3% a fronte di un aumento dei prezzi nei 5 del 17,4%. E' quanto emerge dal Rapporto Inps sul potere d'acquisto. L'Istituto sottolinea tuttavia che grazie agli interventi su fiscalità e contributi le retribuzioni nette hanno ridotto la perdita di potere d'acquisto. Sul versante pensioni,l'importo medio è di poco superiore ai 1.860 euro, ma gli uomini hanno +34% di reddito. Età media di pensinamento nel 2024 è 64,8 anni. Continua a lavorare 8,5% dei pensionati. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

