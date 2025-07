Calciomercato Juventus anche quel bianconero ha ceduto davanti alla potenza economica dell’Arabia Saudita | il calciatore ha dato l’ok per trattare con il club che ha fretta di chiudere l’operazione

Calciomercato Juventus, quel calciatore ha dato l’autorizzazione ai suoi agenti di trattare con un club dell’Arabia Saudita: la novitĂ . Il calciomercato Juventus è in pieno fermento, con il club bianconero che sta negoziando con l’ Al Ahli per la cessione di Nico González, esterno argentino classe 1998. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il giocatore ha dato il via libera ai suoi agenti per esplorare l’offerta del club saudita, che ha messo sul piatto circa 30 milioni di euro per il suo cartellino. L’operazione potrebbe concludersi nelle prossime settimane, con la Juve pronta a cedere González per evitare una minusvalenza sull’investimento fatto la scorsa stagione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juventus, anche quel bianconero ha ceduto davanti alla potenza economica dell’Arabia Saudita: il calciatore ha dato l’ok per trattare con il club che ha fretta di chiudere l’operazione

In questa notizia si parla di: juventus - calciomercato - bianconero - arabia

Calciomercato Juventus, Nico Gonzalez sacrificabile: obiettivo 30 milioni - Riuscire a tornare competitiva per la corsa allo Scudetto è l’ obiettivo della Juventus, che vuole di conseguenza vivere un calciomercato da protagonista.

Calciomercato.com – Juventus, Cambiaso verso l’addio: e lo sgambetto al Milan per De Cuyper è un segnale chiaro | Primapagina - 2025-04-29 09:30:00 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema arrivata da Calciomercato.

Calciomercato Juventus: l’Arsenal punta un attaccante della Serie A ma…non è Vlahovic! I Gunners vogliono strappare lui dal campionato italiano, ecco chi è - di Redazione JuventusNews24 Calciomercato Juventus: l’Arsenal vuole un attaccante della Serie A ma…non è Vlahovic! I Gunners vogliono lui del campionato italiano.

#Primapagina #Tuttosport 12/07/2025 #Modesto #Tudor #Vlahovic #Juve #Juventus #calciomercato #Sinner #Comolli #MercatoJuve #Jupensiero Vai su Facebook

Calciomercato Juve, via Nico Gonzalez! Dall’Arabia spunta l'ex obiettivo, c'è anche l'idea Bissouma; Nico sblocca Sancho: Gonzalez apre all'Arabia. E la Juve può andare sull'inglese; Juventus, per Conceicao scade ultimatum Porto: cosa serve per il sì, Nico verso l’Arabia.

Calciomercato Juve, via Nico Gonzalez! Dall’Arabia spunta l'ex obiettivo, c'è anche l'idea Bissouma - L’ex viola ormai è ai margini del progetto tecnico di Tudor: il Mondiale negli Usa è alle porte e non vuole rischiare di finire fuori dalla Selección ... Lo riporta msn.com

Nico sblocca Sancho: Gonzalez apre all'Arabia Saudita. E la Juve può andare sull'inglese - Non è passato neppure un anno da quando Nico Gonzalez è diventato un giocatore della Juventus e prima dell’anniversario potrebbe dire addio. gazzetta.it scrive