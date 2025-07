Dentro Israele – Naftali Bennett torna alla politica sfida a Netanyahu e agli ultra-religiosi

Da quando ha annunciato il rientro in politica, la Knesset (il parlamento israeliano) è andato in fibrillazione. Naftali Bennett, primo ministro durante l’unico governo non guidato da Netanyahu dal 2009 a oggi, è pronto a essere nuovamente della partit a. Nei mesi scorsi ha registrato una lista riportante al momento unicamente il suo nome e, da allora, il “ Bennett Party ” è riuscito a incalzare nei sondaggi lo stesso Likud, la formazione di Netanyahu. Sarà attorno al nome di Bennett, quindi, che ruoteranno molte delle future dinamiche della politica israeliana. I sondaggi che premiano la scelta di Bennett. 🔗 Leggi su It.insideover.com

