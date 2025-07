L’estate di Montecitorio tra look anti-afa e proteste per l’aria condizionata

Arriva l’ estate e anche alla Camera saltano il dress code e i nervi per l’ aria condizionata. In tempi di stabilità meloniana, la novità di quest’anno non è una nuova crisi di governo (come nel 2019 e nel 2022) ma la moda tra i deputati di mettere la t-shirt sotto la giacca di ‘ordinanza’. Non si tratta di una reale infrazione del dress code in vigore a Montecitorio, che prevede il solo uso della giacca, ed è meno rigido di quello del Senato (dove è obbligatoria la cravatta). Ma mai si era vista tanta disinvoltura negli outfit sfoggiati lungo il Transatlantico. Alla Camera spopola il look anti-afa. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - L’estate di Montecitorio tra look anti-afa e proteste per l’aria condizionata

In questa notizia si parla di: estate - montecitorio - aria - condizionata

A dare voce alla protesta a @Montecitorio la deputata di Forza Italia Patrizia Marrocco: "Rischiamo la broncopolmonite". La richiesta della Marrocco ha provocato la risposta decisa del deputato di Avs Francesco Borrelli: "Vorrei far notare alla collega che ogni Vai su X

L'aria condizionata divide Montecitorio; Aria condizionata troppo alta, la protesta dei deputati alla Camera: «Rischiamo la broncopolmonite». E scoppia; Dopo il caldo la sinistra all'attacco anche sull'aria condizionata.

Aria condizionata troppo alta, la protesta dei deputati alla Camera: «Rischiamo la broncopolmonite». E scoppia la polemica - Scoppia in aula alla Camera, in un pomeriggio per la verità non proprio da afa record, l'«affaire» aria condizionata. Segnala msn.com

Estate e bambini con asma, i consigli per vacanze serene: mare, montagna, aria condizionata. Tutto quello che c'è da sapere - In Italia, circa 1 bambino su 10 soffre di asma, rendendola la malattia cronica più comune in età pediatrica. Si legge su msn.com