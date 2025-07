IA in Italia rapporto Ital Communications-IISFA | il 77% la usa ma solo il 7% la conosce bene

Nel 2025, il 21% degli italiani (16% nel 2024) è molto ottimistanei confronti degli sviluppi futuri dell'IA e il 77%dichiara di usare strumenti e applicativi (era il 69% l'anno precedente), ma solo il 7% delle persone intervistate ammette di avere una conoscenza approfondita della materia, un dato immutato rispetto al 2024. È quanto emerge dal Quinto Rapporto Ital Communications-IISFA (Associazione Italiana Digital Forensics)“L'Intelligenza Artificiale in Italia. Come sta cambiando la nostra società ”, realizzato dall'Istituto Piepoli e presentato al Senato. La ricerca ha analizzato l'evoluzione nel tempo, nello specifico tra il 2024 e il 2025, del rapporto tra gli italiani e l'Intelligenza Artificiale (IA), valutando il livello di conoscenza e gli effetti della IA sulla vita delle persone, la percezione d'uso di strumenti come l'IA Generativa e la sicurezza informatica nel loro utilizzo. 🔗 Leggi su Iltempo.it Š Iltempo.it - IA in Italia, rapporto Ital Communications-IISFA: il 77% la usa ma solo il 7% la conosce bene

