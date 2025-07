Se Francesca Albanese per voi è il problema state guardando nella direzione sbagliata

In quella che vogliono gli Stati Uniti e Israele, allergici al controllo degli organismi internazionali. Ma sottrarsi a questa supervisione equivale a mettere a repentaglio il delicato equilibrio dei rapporti multipolari. E non è un bene.

Israele-Hamas, Rubio contro Francesca Albanese: “Sanzioni sulla relatrice Onu” - Era da tempo nel mirino della Casa Bianca che ora oltre alla mira, Washington ha preso provvedimenti.

Le nuove oscenità di Francesca Albanese contro gli ebrei (sì, ha scritto proprio ebrei) - Quando la signora Francesca Albanese da Ariano Irpino è stata confermata nel ruolo di “special rapporteur” alle Nazioni Unite, non era ancora accaduto che una pizzaiola partenopea molestasse dei clienti israeliani rinfacciando loro l’appartenenza alla schiatta genocidiaria.

Francesca Albanese: «Sto per fare i nomi di 45 grandi aziende del mondo che finanziano il genocidio. Mi gettano fango addosso, ma non ho paura» - La relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, Francesca Albanese, è stata la prima a pronunciare, all'Onu, la parola «genocidio» per quel che stava succedendo in Israele.

Il mondo della cultura, della musica e dello spettacolo si è stretto attorno a Francesca Albanese. Lo ha fatto con una lettera aperta scritta e firmata da ottanta grandi personalità italiane tra attori, registi, cantanti, intellettuali, che hanno sottoscritto l’appello lancia Vai su Facebook

Francesca Albanese, la petizione per il premio Nobel e le sanzioni: cosa è successo - In un contesto di forti tensioni geopolitiche, la figura di Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite per la situazione dei diritti umani nei Territori palestinesi, è tornata al centr ... msn.com scrive

Il silenzio istituzionale sulle sanzioni a Francesca Albanese è una macchia sulla bandiera italiana - Il mutismo di Sergio Mattarella e Giorgia Meloni di fronte alle sanzioni statunitensi nei confronti di Francesca Albanese rappresenta uno scandalo storico, la cui portata va sottolineata con chiarezza ... Da ilfattoquotidiano.it