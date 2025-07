Nvidia riprenderà a breve vendite in Cina di un chip per l' IA

Milano, 16 lug. (askanews) - Nvidia riprenderà la vendita in Cina di un suo chip avanzato, H20, per l'intelligenza artificiale. Lo ha annunciato la società americana sottolineando che "Il governo statunitense ha assicurato a Nvidia che le licenze saranno concesse e Nvidia spera di iniziare presto le consegne". All'annuncio ha fatto seguito la visita del ceo di Nvidia Jen-Hsun Huang in Cina, il quale ha elogiato la leadership e l'innovazione di Pechino nell'intelligenza artificiale. "Nvidia continuerà a collaborare con voi, i nostri partner di lunga data, e con molti nuovi amici per costruire un futuro prospero nell'era dell'intelligenza artificiale", ha detto Huang.

