Il volto di Galactus è quasi completamente svelato nel nuovo spot di I Fantastici Quattro | Gli Inizi

L’ultimo spot televisivo di I Fantastici Quattro: Gli Inizi  mostra ancora di più la Prima Famiglia Marvel in azione, mentre si raduna per combattere contro il Divoratore di Mondi, Galactus. Guardate attentamente e, quando la Torcia Umana si accende e attacca il cattivo, otteniamo la nostra migliore occhiata al volto di Galactus. Ralph Ineson ha sicuramente l’aspetto giusto per la parte, e sappiamo che la star di Nosferatu ha anche la voce giusta per dargli vita sullo schermo. Il promo mostra anche Mister Fantastic all’attacco e, nonostante l’evidente differenza di dimensioni, questa squadra darà chiaramente il massimo per sconfiggere l’essere Celestiale che minaccia il loro mondo. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

