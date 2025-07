Nuova crisi economica | cause e soluzioni

andamento del mercato dei fumetti in Italia: analisi e prospettive. Il settore dei fumetti in Italia sta attraversando una fase di significativa contrazione, come evidenziato dagli ultimi dati pubblicati dall'Associazione Italiana Editori (AIE). La diminuzione delle vendite nel canale della grande distribuzione, che comprende librerie, supermercati e piattaforme online, ha raggiunto un calo complessivo del -5,5% rispetto all'anno precedente. Questo risultato rappresenta il dato piĂą negativo registrato negli ultimi tempi. fattori che influenzano la diminuzione delle vendite. Una delle cause principali di questa flessione è riconducibile alla sospensione del bonus cultura 18app, sostituita dalla Carta della Cultura e del Merito.

Cina in crisi, Stati Uniti all’attacco, la nuova guerra fredda economica divide l’Europa - «La Cina è una bomba a orologeria; stava crescendo dell’8 per cento all’anno, ora è vicina al 2. Il numero di persone in età pensionabile è maggiore del numero di persone in età lavorativa.

Dazi Trump, Kamala Harris: "PiĂą grande crisi economica provocata dall'uomo nella storia" - (Agenzia Vista) Usa, 01 maggio 2025 La candidata alla presidenza Usa Kamala Harris torna a parlare dopo la sconfitta che ha visto l'elezione di Trump.

Crisi economica, i film che hanno saputo raccontarla meglio - Viaggio dentro il meglio della cinematografia che sono riusciti a parlare di povertĂ , aviditĂ , truffe e speculazioni, mostrandoci il volto peggiore del capitalismo

Ha ragione Putin, almeno su un punto: per far finire la guerra è necessario eliminare le radici del conflitto. E anche se è chiaro che quelle sue parole servivano soltanto a tenere alta la pressione su Kiev, il principio resta valido: nessuna crisi si risolve davvero Vai su Facebook

Moda tra crisi e innovazione: perché il futuro del lusso si gioca sulla desiderabilità (e cos'è); Cuba. Crisi energetica: cause, impatti e prospettive; MELAVÌ IN CRISI: LE POSSIBILI SOLUZIONI PER USCIRNE.

La crisi del settore d'oro dell'economia comasca, Brenna: "Non risparmia nessuno, lusso incluso" - Il settore tessile, cuore storico dell'economia comasca, sta attraversando una fase di crisi senza precedenti.

Crisi climatica: cause, effetti e soluzioni per combatterla