Triumph brilla al primo anno nell' Enduro | arriva il titolo italiano con Lesiardo

Il pilota lombardo classe 1999 ha portato a casa il titolo nazionale con la Triumph 250 4T: un trionfo che non passa inosservato per via della giovinezza del prodotto, in arrivo nelle concessionarie proprio nel 2025. E noi l’abbiamo provata. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Triumph brilla al primo anno nell'Enduro: arriva il titolo italiano con Lesiardo

In questa notizia si parla di: titolo - triumph - brilla - primo

Triumph brilla al primo anno nell'Enduro: arriva il titolo italiano con Lesiardo; Quante finali internazionali ha giocato il Chelsea?; Come guardare Real Madrid-Al Hilal: data, orario, streaming e come vedere il Mondiale per Club FIFA 2025 live e gratis su DAZN.