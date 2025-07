Jannik Sinner la vacanza con Laila Hasanovic | così si ricarica il campione

Dopo aver scritto la storia nel tempio del tennis, diventando il primo italiano di sempre a trionfare a Wimbledon nel singolare maschile, Jannik Sinner si gode ora un meritato riposo. Il campione azzurro – fresco anche del ballo con Iga Swiatek, vincitrice del torneo femminile – è tornato in Italia a bordo di un volo privato. All’aeroporto di Milano Linate ha salutato i genitori, mentre il manager Alex Vittur e il fratello Mark sono stati lasciati a Bolzano. Poi, è ripartito. Destinazione ignota. Sinner ha ora una settimana di pausa prima di volare a Toronto, dove dal 27 luglio lo attende il Masters 1000 canadese. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Jannik Sinner, la vacanza con Laila Hasanovic: così si ricarica il campione

