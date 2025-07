Una foto più unica che rara | Christian Bale con la moglie Sibi e i figli Luka e Rex all' evento Alta Moda di Dolce&Gabbana

Guardatela bene la foto qui sotto. È una rarità. A memoria non si ricorda uno scatto pubblico in cui Christian Bale posa con la moglie e i due figli, Luka e Rex. Forse, non è mai successo. Ci voleva la sfilata di Dolce&Gabbana a Roma per mettere davanti all’obbiettivo una delle coppie più discrete e allergiche ai riflettori di Hollywood. Che sta insieme da quasi 30 anni e presenzia sul red carpet solo se è strettamente necessario. Tipo quando Bale viene nominato per un Oscar. E così, Christian Bale si è presentato mano nella mano con Sibi Blaži? alla prestigiosa sfilata Alta Moda di Dolce & Gabbana. 🔗 Leggi su Amica.it

