Aggiungi tutte le IA su PC con un unico software gratuito

E finalmente l'ho trovata! questo è il programma definitivo (almeno per ora) per integrare l'intelligenza artificiale sul proprio PC (Windows, Mac o Linux), a casa o in ufficio, completamente gratis. Non si tratta, questa volta, di un software commerciale limitato o con abbonamenti e nemmeno di un programma complicato da configurare che diventa poco pratico; questa volta possiamo veramente sul computer un'IA veloce e completa di tutto, compresi gli agenti, il supporto per tutti i modelli linguistici, per i server MCP e con tutte le funzioni professionali pronte all'uso. Il programma si chiama Cherry Studio. 🔗 Leggi su Navigaweb.net

