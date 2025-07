Un 17enne voleva sferrare un attacco alla prima data del tour della reunion degli Oasis | Cercava grossi coltelli e un manuale di addestramento di Al-Qaeda

Ha 17 anni il ragazzo che lo scorso 21 giugno è comparso davanti alla Magistrates’ Court di Westminster con l’accusa di voler pianificare un attacco alla prima data del tour di reunion degli Oasis, andata in scena il 4 luglio al Principality Stadium di Cardiff. Stando a quel che riporta il Times, come scrivono i giornali inglesi, il giovane uomo – il cui nome non può essere menzionato per motivi legali – aveva elogiato Axel Rudakubana, colui che lo scorso anno a Southport uccise 3 bambine in un workshop dedicato a Taylor Swift, e stava mettendo a punto un piano simile in una scuola di danza vicino a casa sua oltre che allo show della band di Manchester. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

