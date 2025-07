Il Tre ricoverato in ospedale La malattia e le parole del cantautore | Qualcosa da settimane non andava

Sono stati giorni di ansia quelli vissuti da Il Tre e dai suoi fan a causa delle condizioni di salute del rapper. Lo scorso 14 luglio il cantante, noto per avere partecipato al festival di Sanremo 2024 con il brano " Fragili ", aveva affidato ai social network un drammatico sfogo, rivelando di essere ricoverato in ospedale e parlando di un "brutto male". Dopo giorni di silenzio e preoccupazione Guido Luigi Senia, questo il vero nome del cantautore italiano, ha rotto il silenzio e attraverso le storie del suo profilo Instagram ha raccontato i suoi ultimi difficili giorni. Il post dall'ospedale. Tutto è cominciato il 14 luglio, quando Il Tre ha pubblicato una storia Instagram dall'ospedale, confidando ai suoi follower - quasi mezzo milione di fan - di essere ricoverato: " Dentro un letto d'ospedale ritorniamo tutti uguali, ritorniamo tutti umani, soli e spaventati. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Il Tre ricoverato in ospedale. La malattia e le parole del cantautore: "Qualcosa da settimane non andava"

In questa notizia si parla di: ricoverato - ospedale - cantautore - malattia

Il leggendario chitarrista stava provando prima di esibirsi in Texas, ma è stato ricoverato d'urgenza in ospedale. A luglio dovrebbe venire in Italia - C arlos Santana, il leggendario chitarrista e vincitore di numerosi Grammy, è stato ricoverato in ospedale prima di un concerto a San Antonio, Texas.

Michel Sanchez è ricoverato, messaggio da letto d’ospedale: “Ho bisogno di un po’ riposo” - Il tecnico del Girona costretto a ricorrere a cure mediche. Il club ha mantenuto riserbo sulle cause del malessere, in un messaggio l'allenatore ha voluto rassicurare tutti.

AEW: Jake “The Snake” Roberts è ricoverato in ospedale per un’ablazione cardiaca - Nella giornata di oggi l’Hall of Famer Jake “ The Snake ” Roberts è stato ricoverato in ospedale per un ablazione cardiaca.

Il Tre ricoverato in ospedale. La malattia e le parole del cantautore: Qualcosa da settimane non andava; Raf ricoverato in ospedale, il cantautore rassicura i fan. Ecco cosa è successo; Raf in ospedale: «Ho subìto un intervento, avevo un problema a laringe e faringe».

Gerry Scotti come Biagio Antonacci, la malattia (falsa) diventa notizia - Gerry Scotti e Biagio Antonacci sono vittime della caccia al clic e sul web si annunciano gravi (false) malattie ... dilei.it scrive

LDA, le minacce di morte, il ricovero in ospedale e i pregiudizi ... - Nel 2023 LDA è stato ricoverato d'improvviso in ospedale ed è stato costretto ad annullare un evento. Lo riporta leggo.it