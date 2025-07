La Regione riprogramma gli investimenti sull' edilizia sanitaria per oltre 200 milioni 70 milioni al San Donato

Arezzo, 16 luglio 2025 – La Regione riprogramma gli investimenti sull'edilizia sanitaria per oltre 200 milioni. Lo strumento scelto è il veicolo normativo dell'articolo 20 della legge del 1988 che regola gli investimenti per l'ammodernamento tecnologico e la ristrutturazione del patrimonio edilizio del servizio sanitario pubblico in Italia. Con una delibera approvata in Giunta martedì scorso, chiarisce durante una conferenza stampa il governatore della Toscana, Eugenio Giani, "investiamo 210 milioni sull'edilizia sanitaria ospedaliera". Le risorse vengono così destinate, anzitutto, agli ospedali di Siena ed Arezzo: "A ciascuno andranno 70 milioni ciascuno- conferma Giani- e andranno avanti i programmi di investimento che già sono in corso e consentono la riqualificazione di questi due ospedali". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La Regione riprogramma gli investimenti sull'edilizia sanitaria per oltre 200 milioni, 70 milioni al San Donato

In questa notizia si parla di: milioni - investimenti - edilizia - sanitaria

