Ho questo dolore fisso che mi sfida ogni giorno ma io non mollo Insieme andremo lontano | Lorenzo Jovanotti ricorda il brutto incidente del 2023 e annuncia una data speciale

“Sarà un concerto speciale perché parteciperà solo gente arrivata lì in bicicletta, e saremmo 5000 bici. Mi ero riproposto, quando un anno fa è nata l’idea di questo concerto speciale, di arrivare in bici anche io. Partendo da casa mia. È quello che tenterò di fare, 770 km, in pratica uno per ogni giorno di questi due anni appena trascorsi, e non vedo l’ora di salire su quel palco il pomeriggio del 26 luglio al No Borders Festival e dire ora cominciamo”: a parlare è Jovanotti e questa sarà la sua unica data estiva. D’altronde per uno che di date ne ha appena fatte 54 scegliendo, che grazia!, i palazzetti invece degli stati che di ‘ho riempito San Siro’ ormai non ne se può più, arriva anche il momento del riposo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Ho questo dolore fisso che mi sfida ogni giorno ma io non mollo. Insieme andremo lontano”: Lorenzo Jovanotti ricorda il brutto incidente del 2023 e annuncia una data speciale

