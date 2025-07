Gaza oltre 90 vittime e più di 250 feriti in 24 ore | 21 morti nella calca in un sito di aiuti

Nucleare Iran, media: gli Usa fissano il limite di fine agosto per l'intesa, oppure sanzioni dure. Tajani incontra Rubio: "Teheran non potrĂ mai sviluppare o acquisire armi nucleari". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Gaza, oltre 90 vittime e piĂą di 250 feriti in 24 ore: 21 morti nella calca in un sito di aiuti

In questa notizia si parla di: gaza - oltre - vittime - feriti

Raid israeliani a nord della Striscia di Gaza, media: "Oltre 60 morti" | Idf ordina di evacuare i porti dello Yemen gestiti dagli Houthi - Non cambiano i piani di Tel Aviv nonostante Hamas abbia liberato l'ostaggio americano Edan Alexander.

Gaza in sofferenza, dramma umanitario. Oltre 60 morti nell’ultimo raid israeliano - Continuano la sofferenza di Gaza. Un dramma umanitario senza fine. Oltre 60 morti nell’ultimo raid israeliano The post Gaza in sofferenza, dramma umanitario.

Ong: "Oltre 20 raid israeliani su tutta la Siria stanotte" | Gaza, Qatar: "I negoziati sono a un punto morto" - Raid israeliani a Damasco, Netanyahu: "Regime siriano non tocchi la comunitĂ drusa". Le violenze contro la comunitĂ drusa in Siria provocano oltre 100 vittime

Gaza, Israele apre il fuoco su una folla in attesa di aiuti umanitari. Sono almeno 27 le vittime e oltre 180 i feriti presso il punto di distribuzione degli aiuti di Al-Shakoush, a nord di Rafah Vai su X

Da settimane, a Gaza, i punti di distribuzione degli aiuti alimentari si sono trasformati in luoghi di morte. In oltre metĂ degli attacchi mortali registrati presso questi siti, ci sono bambini tra le vittime. Famiglie allo stremo sono costrette a mandare i piĂą piccoli Vai su Facebook

Gaza, oltre 56mila morti dall’inizio della guerra; Striscia di Gaza, oltre 50.000 bambini uccisi o feriti. “Orrori inimmaginabili; Gaza. Israele attacca il centro aiuti di Rafah, morti e feriti.

Gaza, allarme Unicef: “Bambini e famiglie vengono uccisi e feriti” - A Gaza, l’emergenza umanitaria continua a colpire duramente la popolazione civile, con i bambini tra le vittime più vulnerabili ... Secondo interris.it

Oltre 100 morti e 530 feriti in 24 ore: Israele intensifica gli attacchi su Gaza - Almeno 105 palestinesi, inclusi sette in cerca di aiuti, uccisi e 530 feriti in attacchi israeliani a Gaza in 24 ore, secondo il ministero della Sanità. Si legge su globalist.it