Mondiale per club il Chelsea non ha la coppa originale se l’è tenuta Donald Trump | Un regalo di Infantino

Negli Stati Uniti, anche un evento sportivo internazionale come il Mondiale per Club può trasformarsi in un palcoscenico politico. E quando a calcare quel palcoscenico è Donald Trump, la linea tra sport e spettacolo si fa ancora piĂą sottile. Non è solo una questione di visibilitĂ , ma di centralitĂ : quella cercata e ottenuta dall’ex presidente Usa, che non si è limitato ad assistere alla finale, ma ha partecipato attivamente, alzando il trofeo insieme ai calciatori e rendendosi protagonista in ogni fase della cerimonia. Leggi anche: Real Madrid-Juventus 1-0: Garcia decide, Blancos ai quarti del Mondiale per Club Un trofeo conteso: Trump sul palco con il Chelsea. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Mondiale per club, il Chelsea non ha la coppa originale, se l’è tenuta Donald Trump: “Un regalo di Infantino”

Mondiale per Club: il trofeo rimane nello Studio Ovale della Casa Bianca, al #Chelsea una copia. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald #Trump Vai su X

«Guarda il video» Durante la cerimonia di premiazione del Chelsea per la vittoria nel Mondiale per Club, Donald Trump si è trovato al centro dell’attenzione per un episodio curioso. Dopo aver passato il trofeo al capitano Reece James, l’ex presidente degli St Vai su Facebook

Perché Trump si è tenuto il trofeo del Mondiale per club; Donald Trump si tiene il trofeo originale del Mondiale per Club: al Chelsea campione solo una copia; Il Chelsea non ha il trofeo originale del Mondiale per Club, se l’è tenuto Donald Trump: “Un….

Donald Trump si tiene il trofeo originale del Mondiale per Club: al Chelsea campione solo una copia - il presidente degli Stati Uniti ha rivelato di essersi tenuto il trofeo della nuova competizione ... Riporta msn.com

Perché Trump si è tenuto il trofeo del Mondiale per club - Quella originale la conserva il presidente americano alla Casa Bianca ... Secondo msn.com