Madre e figlia travolte da un'auto a Missaglia sono gravi | sul posto l'elisoccorso

Questa mattina, mercoledì 16 luglio, una mamma è stata travolta da un'auto mentre attraversava la strada in compagnia della figlia nei pressi di Missaglia (Lecco). Le due donne sono state ricoverate in gravi condizioni. Sul posto i carabinieri per i rilievi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

