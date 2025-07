A un maschio qualche doping… Sinner Mauro Corona imbarazza Bianca Berlinguer così

C’è chi vince sul campo, e chi, guardando quella vittoria, ritrova per un momento fiducia, sollievo, orgoglio. Le imprese sportive, quando genuine, non sono mai solo questione di punti, classifiche o record: diventano strumenti collettivi di riscatto emotivo e sociale. Lo sa bene chi, come Mauro Corona, osserva lo sport non solo con gli occhi del telespettatore, ma con lo sguardo di chi cerca in quelle imprese un’eco delle fatiche quotidiane. E così, la vittoria di Jannik Sinner è diventata anche altro: un motivo di riflessione – e, come spesso accade nel caso di Corona, anche di provocazione. Leggi anche: Sinner e Cobolli in campo, gli azzurri fanno sognare La puntata del 15 luglio di È sempre Cartabianca, in onda su Rete 4, ha visto proprio lo scrittore e alpinista friulano protagonista di un commento che ha fatto discutere, alternando toni ispirati ad accenni ironici. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “A un maschio, qualche doping…”. Sinner, Mauro Corona imbarazza Bianca Berlinguer così

