L’Inter vuole Lookman e Lookman vuole l’Inter La priorità del Napoli è Ndoye Cds

Ademola Lookman sembrerebbe destinato a lasciare l’Atalanta durante la finestra estiva di calciomercato. Ha sicuramente tanti estimatori, ma in pochi possono permettersi di pagare l’elevato prezzo del suo cartellino. Ci ha pensato il Napoli, dopo l’addio di Kvara, ma non con grande convinzione evidentemente, dato che poi ha deciso di virare su Dan Ndoye. Adesso, ci sta pensando l’Inter che vorrebbe lanciare il nuovo corso targato Chivu con un colpo di grande spessore. A riferire quest’ultima notizia è il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni. Le ultime su Lookman. “Lookman ha deciso: la sua priorità è l’Inter. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - L’Inter vuole Lookman e Lookman vuole l’Inter. La prioritĂ del Napoli è Ndoye (Cds)

In questa notizia si parla di: inter - lookman - vuole - napoli

Gasperini: «Scudetto? Per tutti l’Inter era superiore. Lookman vuole andarsene» - Gasperini si è espresso così al termine del campionato sulla possibilità , poi sfumata, dell’Atalanta in lotta scudetto.

Mercato: il Napoli vuole Lookman, l’Inter pensa a Hojlund - Tempo di lettura: 4 minuti Conquistato lo scudetto e confermato Conte in panchina, la dirigenza del Napoli pensa ora a rinforzare la squadra per cercare di essere protagonista, sia in Italia che in Europa, anche nella prossima stagione.

Ora è Lookman la priorità in attacco dell’Inter! Cifre e alternative – CdS - E all’improvviso Lookman diventa la priorità in attacco per l’Inter. L’Atalanta vuole fare ulteriormente cassa dopo l’uscita di Mateo Retegui in direzione Arabia Saudita e il nigeriano è in uscita.

Clamoroso - Il Napoli può tornare su #Lookman o #Adeyemi coi soldi di Osimhen! La pista resta viva anche per Darwin Nunez, perché il Napoli non vuole fermarsi alla prima curva. Le soluzioni, con i soldi potenziali della cessione di Osimhen, sono due: pun Vai su Facebook

Lookman tra Atalanta e tentazioni: dall'Inter al Napoli passando per Arsenal, Atletico Madrid e PSG, le ipotesi sul futuro; Diretta live calciomercato 16 luglio 2025, Inter-Lookman, Milan su Pubill, svolta Osimhen per il Napoli, Juve-Conceicao; Calciomercato: il Napoli di Conte vuole Lookman, l'Inter pensa a Hojlund.

L’Inter vuole Lookman e Lookman vuole l’Inter. La priorità del Napoli è Ndoye (Cds) - Ci ha pensato il Napoli, dopo l’addio di Kvara, ma non con grande convinzione evidentemente, dato che poi ha deciso di virare su Dan Ndoye. ilnapolista.it scrive

Inter, Lookman nel mirino, c'è l'ok del giocatore: i tifosi sognano ma hanno una paura - Trattativa difficile con l’Atalanta: ballano 10 milioni ma c'è il sì del giocatore. Come scrive sport.virgilio.it