Clima il 2024 è stato l’anno più caldo in Emilia-Romagna dal 1961

Presentato a Bologna il Rapporto IdroMeteoClima 2024 di Arpae: +1,6 gradi centigradi rispetto alla media storica, oltre 1.200 millimetri di pioggia annua, secondo valore più alto di notti tropicali dopo il 2003, disagio bioclimatico record in pianura e 19 eventi meteo estremi, tra cui due. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Emergenza clima? Non per la giustizia italiana: rinviata a ottobre 2026 la prossima tappa del processo contro lo Stato - Mentre il 2024 passa alla storia come l’ anno più caldo di sempre e il Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico ribadisce la necessità di drastiche riduzioni delle emissioni entro il 2030, la giustizia italiana procede con tutta calma.

Papa Francesco e l'ambiente, è stato il primo pontefice impegnato sul clima - Dall'enciclica Laudato si' all'incontro con Greta Thunberg, Bergoglio ha saputo unire per primo la questione climatica con i temi della giustizia sociale

Vannacci mette in dubbio il terzo mandato? La Lega veneta di Zaia lo difende: «Il generale è stato frainteso. Il clima qui è disteso» - La Lega veneta non vuole chiudere con il generale Roberto Vannacci. «Il clima è disteso», avverte il capogruppo regionale della Liga veneta Alberto Villanova, anche lui presente ieri alla tappa trevigiana del neo vicesegretario federale del Carroccio.

Il 2024 è stato l'anno più caldo in Emilia Romagna dal 1961. E non sono mancate le piogge record; Comunicato Regione: Clima. Il 2024 è stato l'anno più caldo in Emilia-Romagna dal 1961, con piogge record e 19 eventi meteo estremi: temperature sopra la norma, alluvioni e disagio bioclimatico in aumento. La sottosegretaria Rontini: I cambiamenti climati; Giugno ha battuto ogni record di caldo in Italia.

Caldo e umidità, a Piacenza 36 giorni all'anno di "sofferenza" per il disagio bioclimatico - Temperature record, piogge abbondanti, ondate di calore e alluvioni.

Emergenza clima in Emilia-Romagna, Rontini: "Serve cambiare rotta, il 2024 è un campanello d'allarme" - Piogge record e 19 eventi meteo estremi: temperature sopra la norma, alluvioni e disagio bioclimatico in aumento.