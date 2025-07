A poche ore dalla foto della regina Camilla con Moley la cagnolina adottata da poco Meghan Markle ha risposto con un’immagine in giardino con la sua Mia

È bastata una nuova foto della regina Camilla con la cagnolina appena adottata, Moley, a scatenare un nuovo botta e risposta tra la casa reale inglese e la duchessa di Sussex. Poche ore dopo, sul profilo ufficiale del brand As Ever è apparsa un’immagine di Meghan Markle con la sua cagnolina Mia, una beagle di 9 anni. Un altro tentativo da parte della duchessa di oscurare i Royal? Addio a Guy, il cane che ha cambiato la vita di Meghan Markle: il suo messaggio emozionante X Meghan Markle “risponde” alla foto del cane di Camilla. Quello scelto da Camilla in occasione di una sua visita a un centro adozioni canine a Londra è un chiaro ritratto con la trovatella Moley. 🔗 Leggi su Iodonna.it

