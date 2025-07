Lecco ricercato in tutta Europa per guida in stato di ebbrezza | arrestato clochard rumeno

Lecco, 16 luglio 2025 – I giudici romeni non perdonano. Hanno emesso un mandato di cattura europeo contro un 48enne condannato per guida in stato di ebbrezza. Il ricercato è anche lui un rumeno, 48 anni appunto, condannato nel suo Paese a 1 anno e sei mesi di prigione per essere risultato ubriaco al volante ad un posto di controllo stradale. E' successo nel 2021. Il ricercato è stato rintracciato e fermato dai carabinieri della caserma di Lecco. Si tratta di un clochard, un senza fissa dimora. Dalle verifiche è emerso che su di lui pendeva un provvedimento di carcerazione firmato dai magistrati della V Sezione penale della Corte di appello di Milano in esecuzione ad un mandato di arresto spiccato dai colleghi della Romania a marzo, nonostante siano trascorsi quattro anni da quando il 48enne ha commesso il reato e non si trovi più in Romania, perché in Italia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Lecco, ricercato in tutta Europa per guida in stato di ebbrezza: arrestato clochard rumeno

