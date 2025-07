Horrorshorts | Eli Roth The Horror Section e WeShort danno il via alla competizione globale per i futuri maestri horror

The Horror Section, l’innovativa realtà mediatica interamente dedicata al genere horror fondata dal leggendario regista Eli Roth, unisce le forze con WeShort, la piattaforma internazionale dedicata al cortometraggio, per lanciare HorrorShorts, un concorso globale rivolto ai narratori più audaci che vogliano presentare la propria sceneggiatura originale per un cortometraggio horror live-action. Tutti i sottogeneri dell’horror sono ammessi. Per inviare la tua sceneggiatura o saperne di più vi reindirizziamo al sito ufficiale di HorrorShorts. Questa iniziativa senza precedenti nasce per dare visibilità a nuove proprietà intellettuali e valorizzare le voci più originali e disruptive del panorama horror. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Horrorshorts: Eli Roth, The Horror Section e WeShort danno il via alla competizione globale per i futuri maestri horror

