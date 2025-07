Juventus la Premier League chiama Douglas Luiz | tre club sulle tracce del brasiliano

La scorsa stagione non sono arrivati i risultati che la Juventus si aspettava ai nastri di partenza, con l’unica consolazione di aver raggiunto la zona Champions League. L’annata bianconera è stata segnata anche e soprattutto dalla delusione per il mancato rispetto delle attese da parte di tanti investimenti fatti durante l’estate, a partire dall’allenatore, con Thiago Motta esonerato senza essere riuscito a dare l’impronta che ci si attendeva alla squadra. In campo invece non si possono nascondere le difficoltà riscontrate da Nico Gonzalez, che sembra sul piede di partenza per poter arrivare a Sancho, anche se i maggior rimpianti sono legati a Douglas Luiz. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Juventus, la Premier League chiama Douglas Luiz: tre club sulle tracce del brasiliano

In questa notizia si parla di: juventus - league - premier - chiama

Inter Women chiude la stagione con vittoria sulla Juventus e qualificazione in Champions League - La stagione dell’ Inter Women si è chiusa con una bella vittoria contro la Juventus campione d’Italia.

Cosa serve alla Juventus per conquistare un posto in Champions League - A due giornate dalla fine la corsa al quarto posto, che dà l`accesso alla prossima Champions League, è ancora più accesa che mai.

Cosa serve alla Juventus per conquistare un posto in Champions League con una giornata d'anticipo - La Juventus si qualifica in Champions League prima dell`ultima giornata se: - batte l`Udinese - la Lazio perde con l`Inter - la Roma perde con.

? Francisco Conceição è a un passo dal ritorno alla Juventus dal Porto a titolo definitivo per 24M€. Chico Conceição, che ha rifiutato due offerte dalla Premier League (Everton e Nottingham Forest) perché preferisce il trasferimento a Torino. La trattativa, Vai su Facebook

L'avventura di #DouglasLuiz è già al capolinea La Premier League lo chiama Vai su X

Juve, Fabregas chiama Douglas Luiz: oltre alla Premier, per il brasiliano spunta la pista Como; Chi è Marco Silva, l'allenatore accostato alla Juventus che ha chiuso all'undicesimo posto in Premier League; Fagioli, la Premier chiama e la Juve fissa il prezzo! Mbangula jolly mercato.

La Premier League chiama Yildiz, la Juventus fa un super prezzo: Mendes ... - La Juventus è una pentola d`acqua bollente pronta ad esplodere da un momento all`altro. Segnala calciomercato.com

La Premier League chiama Yildiz, la Juventus fa un super prezzo: Mendes ... - Ascolta "La Premier League chiama Yildiz, la Juventus fa il super prezzo: Mendes è in agguato" su Spreaker. Si legge su calciomercato.com